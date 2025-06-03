Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Trabzon\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
03.06.2025 11:53
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Trabzon\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Haber Videosu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik akışı aksadı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalara başladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

Trabzon sular altında

İŞ YERLERİNE SIĞINDILAR

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı. Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Trabzon sular altında

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkın ve kaya düşmelerinin de meydana geldiği bölgede, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Trabzon sular altında
Trabzon sular altında
Kaynak: AA

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