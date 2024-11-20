Trabzon'da Sağlık Turizmi Toplantısı - Son Dakika
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Trabzon'da Sağlık Turizmi Toplantısı

Trabzon'un sağlık turizmi potansiyeli değerlendirildi, Bakü seferleri artırıldı.

20.11.2024 14:47
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) yürütülen, "Trabzon Sağlık Turizmi Projesi"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Trabzon'un gelişen trendinin turizm olduğunu söyledi.

Trabzon'un sağlık turizminde geldiği noktaya dikkati çeken Genç, "Trabzon, ülke genelindeki illerle kıyaslandığında sağlık turizmi noktasında fiziki kapasite, yetkin tabip sayısı, klinik, müdahale, teşhis ve ileri teknoloji konularında ileri seviyede." dedi.

Genç, Bakü'den Trabzon'a Haziran 2023'te başlayan seferlerin önemine işaret ederek, "Haftada 2 kez başlayan seferler şu anda haftada 4'e çıktı. Hem şehrimizi geziyorlar hem de sağlık turizminden istifade ediyorlar. Geçen ay Tiflis'te bu çalışmayı başlattık." diye konuştu.

Trabzon'a sağlık turizmi için Batum'dan 80 bin civarında kişinin geldiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bu işte topyekun seferberlik şeklinde hareket etmemizin şehir adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her ziyaretçi döndükten sonra şehir adına eğer olumluysa olumlu bir turizm elçisi oluyor, olumsuzsa olumsuz bir turizm elçisi olarak gidiyor. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım."

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise sağlık turizmi çalışmalarında birlikte hareket etmenin önemli olduğunu aktardı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de sağlık turizminin önemini anlatarak, "Bu çarkı birlikte döndüreceğiz. Herkes elini taşın altına koyacak ki bu işte ilerleyelim. Tiflis-Trabzon uçak seferlerini el birliğiyle koyduk. Şimdi yeni noktalardan da Trabzon'a direkt uçak seferleri yapılması için çalışıyoruz." dedi.

Toplantıya, TTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Sağlık Turizmi Projesi'ne katılımcı hastane ve sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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