Trabzon'da 'Şehir Seli' Uyarısı - Son Dakika
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Trabzon'da 'Şehir Seli' Uyarısı

11.06.2025 15:59
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Prof. Dr. Ersoy, yağışın şehir seli yarattığını ve sahil yolunun baraj görevi gördüğünü açıkladı.

Prof. Dr. Ersoy: "Karadeniz Sahil Yolu baraj görevi gördü; Trabzon'da 'Şehir seli' oluştu"

KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy:

"Biz o gün şehir seli yaşadık; Karadeniz sahil yolu aslında bir nevi baraj görevi gördü ana dereden gelen yağışı denize ulaştırmakta sorun yaşandı"

"Metrekareye 65 kilogram gibi bir yağış düştü; Aslında bu Trabzon için çok yüksek bir rakam değil"

TRABZON - Trabzon'da bir hafta önce etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarında Karadeniz Sahil Yolu'nun baraj görevi gördüğü ve 'şehir seli' oluşturduğu belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, metrekareye düşen 65 kilogramlık yağışın Trabzon için çok yüksek bir rakam olmadığını belirterek "İnsanların bazı yanlış hareketleri sonucu bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Özellikle derelerdeki selin yanı sıra biz o gün şehir seli de yaşadık" dedi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde 3 Haziran tarihinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınları sonucu dakikalar içerisinde suya gömülen eski Devlet Sahil Yolu üzerinde yer alan ve deniz seviyesinin altında kalan bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını su bastı. Aralıksız yağan yağmur şehir merkezinde birçok yol, kavşak, alt geçidin sular altında kalmasına neden olurken, bölgede yaşanan su baskını ve taşkınlarının en önemli nedeni olarak Toklu Deresi'nin taşması, yağışla birlikte debisinin yükselmesi gösterildi. Mazgalların ve dere yataklarının da çöpler ile birlikte tıkanması sonucu dağlardan gelen dere ve sel suları eski devlet sahil yolunu göle çevirdi. Çok sayıda araç yollarda ve otoparklarda oluşan su birikintileri içinde mahsur kalırken, il genelinde 120'nin üzerinde iş yeri, 10 konut ve 20'nin üzerinde araç zarar gördü.

Trabzon'da yaşanan sel ve su baskınları ile ilgili konuşan KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, 65 kilogramlık yağışın Trabzon için çok yüksek bir rakam olmadığını söyledi. Trabzon'da 3 Haziran tarihinde bir 'Şehir seli' yaşandığına dikkat çeken Ersoy, Karadeniz Sahil Yolu'nun sel sularına baraj görevi gördüğünü vurguladı.

"Şehir sellenmesi yaşadık"

Ersoy, "3 Haziran tarihinde saat 4 sularında Trabzon'da bir yağış başladı. Gün boyunca da devam etti. Gün sonunda elde ettiğimiz rakamlar metrekareye 65 kilogram gibi bir yağış düştü. Aslında bu Trabzon için çok yüksek bir rakam değil. İnsanların bazı yanlış hareketleri sonucu bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Özellikle derelerdeki selin yanı sıra biz o gün 'Şehir seli' de yaşadık. Trabzon'un merkezinde bulunan Beşirli mahallesinde şehir sellenmesi yaşadık. İç yolda bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastığını gördük. Bunların birkaç nedeni var. Bu bölgede akan bir akarsu ağı var ve akarsu ağı ana derelerde denize ulaşmakta sorun yaşıyor. Dere yatakları daraltılmış, duvarlarla kontrol altına alınmış durumda. Fakat duvarların içerisine sığmayan dereler ani bir yağış sonucunda yatağını taşırarak maalesef bizi sel ile karşı karşıya getiriyor. Yukarı havza kontrolünde eksik olduğunu görüyoruz. Yukarı havza dediğimiz ana dereye bağlanan yan kollar. Bu yan kollarda da kontrollerin yapılmamış olması, rusubat dediğimiz materyallerin birikmiş olması ani yağış neticesinde bunlarında hızlıca hareket ederek dereye ulaşmasını ve derelerde sellere neden olmaktadır. Bunun dışında biz o gün şehir seli yaşadık. Karadeniz sahil yolu aslında bir nevi baraj görevi gördü. Ana dereden gelen yağışı denize ulaştırmakta sorun yaşadı. Çünkü önünde bir set gibi duruyor. Ana dereler suyu denize taşımakta zorlanınca bu kez şehir içerisine geri bastı ve şehirde sel yaşadık" diye konuştu.

"Karadeniz Sahil Yolu denizle şehir arasında bir set gibi"

Dere yataklarının şehirdeki çarpık yapılaşma nedeniyle yok olduğunu belirten Ersoy, "Sahil yolu risk oluşturuyor. Karadeniz Sahil Yolu denizle şehir arasında bir set gibi. Bir yükseklik rolü oynuyor. Yüksek noktadan geçiyor. Şehir sağ tarafta deniz kotunun altında kalıyor, siz şehri üstten sahil yoluyla geçiyorsunuz, sol tarafınızda da deniz kalıyor. Ani bir yağış olduğunda ana dereler suyu denize ulaştırmakta zorlanıyorlar. Beşirli mahallesinde de aslında geçen dere yatakları var. Bu dere yataklarını bugün görmemiz mümkün değil. Artık hepsi bir şekilde yapılaşma ile yok olmuş durumda. Dere nerededir diye bakmaya çalışsak bulamıyoruz. Dere yatakları denize nerede ulaşıyor göremiyoruz. Çünkü yapılaşma var. Ani gelen yağışta dere yatakları bir anda ortaya çıkıyor ve suyla beraberinde ne bulursa alıp denize ulaşmaya çalışıyorlar. Ulaşamadıkları noktada da maalesef seli meydana getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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