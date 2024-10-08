Trabzon'da Selin Bilançosu: Zarar 210 Milyon TL - Son Dakika
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Trabzon'da Selin Bilançosu: Zarar 210 Milyon TL

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Trabzon'da 20 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından yapılan zarar tespit çalışmaları tamamlandı. Selden etkilenen ev, iş yeri ve araçların toplam zararının 210 milyon TL olduğu bildirildi. Ayrıca, 1 milyon metrekare tarım arazisi sel ve heyelanlardan etkilendi.

08.10.2024 08:37  Güncelleme: 09:00
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Trabzon'da selin bilançosu netleşti

20 Eylül'de 4 ilçede yaşanan afetin zarar tespit çalışmaları büyük oranda tamamlandı

Tespit edilen ev, iş yeri ve araç zararları 210 milyona ulaştı

46 konut, 7 ahır ve bir iş yeri önlem alınamayacak düzeyde heyelan ve taşkın riski altında

1 milyon metrekareye yakın tarım arazisi sel ve heyelanlardan zarar gördü

TRABZON - Trabzon'da 20 Eylül 2024 tarihinde Arsin, Araklı ve Sürmene ilçeleri ile Yomra ilçesinin bazı mahallelerinde yıkıcı etki yapan şiddetli yağmura bağlı taşkın ve heyelanların oluşturduğu hasarın tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, tespit edilen ev, iş yeri ve araç zararlarının 210 milyona ulaştığı, 1 milyon metrekareye yakın da tarım arazisinin selde zarar gördüğü kaydedildi.

Yapılan açıklamada "Olay mahallinde 382 personel, 247 iş makinesi ile hasar gören yol güzergahlarında ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmaları devam etmektedir. Binalarla ilgili yapılan hasar tespitlerinde 14 binanın yıkık/ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Heyelan ve su baskınına yönelik jeolojik (afet) etütlerinde ise 46 konut, 1 işyeri ve 7 ahırın, önlem alınamayacak düzeyde heyelan veya taşkın riski altında olduğu, 33 binanın ise istinat duvarı yapılarak güvenliğinin sağlanabileceği belirlenmiştir. Zarar tespit çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde toplam 151 iş yeri, 123 konut ve 98 araç için zarar tespiti yapılmıştır. Toplam zarar 209 milyon 548 bin 976 TL olarak tespit edilmiştir. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra İlçelerimizde bin 703 üreticiye ait toplam 919 bin 40 metrekare tarım arazisi ve 189 bin 735 depo ürün, 5 tarım makinesi, 3 büyükbaş hayvan,18 kanatlı hayvan ve 18 arı kovanı zarar görmüştür" denildi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ağındaki yol ve sanat yapılarında meydana gelen hasarlara ilişkin olarak ise "Yapılan incelemelerde 439 noktada meydana gelen hasarlar nedeniyle 406 noktada farklı tip ve kesitlerde istinat duvarı, 141 menfez, 8 büz, 1 açık kanal, 1120 m. beton yol, 8 tahkimat ve drenaj önlemleri alınması gerektiği tespit edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Trabzon\'da Selin Bilançosu: Zarar 210 Milyon TL
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Selin Bilançosu: Zarar 210 Milyon TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Selin Bilançosu: Zarar 210 Milyon TL - Son Dakika
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