Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.
Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş makinesi tamirhanesine gelen bir kişi, A.G'yi silahla yaraladı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri A.G'yi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırdı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı - Son Dakika
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