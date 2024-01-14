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Trabzon'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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Trabzon'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, karın etkili olduğu kentte tüm mahalle yollarının açık olduğu belirtildi. Meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarılan açıklamada, Trabzon'daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Trabzon\'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi
14.01.2024 - 18:39,
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Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, karın etkili olduğu kentte tüm mahalle yollarının açık olduğu belirtildi.

Meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarılan açıklamada, Trabzon'daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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