Trabzon'un Hayrat ilçesinde dereye 5 bin alabalık yavrusu salındı

Güncel

Trabzon'un Hayrat ilçesindeki dereye 5 bin alabalık yavrusu salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Hayrat İlçe Tarım Müdür Vekili Yasin Okudan, İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar ve muhtarların katılımıyla 5 bin alabalık yavrusu Hayrat Deresi'ne getirildi.

Doğaya salınma aşamasına gelen 5 bin alabalık yavrusu, dereye bırakıldı.