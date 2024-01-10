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Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, 2023'e damga vuran fotoğrafları seçti - Son Dakika
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Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, 2023'e damga vuran fotoğrafları seçti

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Aşıkkutlu, farklı kategorilerde yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve seçim yaparken zorlandığını belirtti. Deprem ve Gazze fotoğraflarını seçerken dramatik seçimler yapmak zorunda kaldığını ifade eden Aşıkkutlu, seçimlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, 2023\'e damga vuran fotoğrafları seçti
10.01.2024 - 10:52,
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Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aşıkkutlu, makamında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencer'in "Hayata tutunan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı fotoğrafları oylayan Aşıkkutlu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" karelerini seçti.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını vurgulayan Aşıkkutlu, "Fotoğraflar içerisinde seçim yapmak çok zor. Her bir fotoğrafın kendine özgü özelliği var. O bakımdan seçim yapmakta zorlanıyor insan ama hepsi seçilmeye değer fotoğraflar. Hepsi anlamlı fotoğraflar. Her fotoğrafın bir arka planı, insanı etkileyen tarafı var." ifadelerini kullandı.

Deprem ve Gazze fotoğraflarını seçerken daha da zorlandığını dile getiren Aşıkkutlu, "Bu fotoğrafları seçmekte zorlansak da dramatik seçimler yapmak zorunda kalıyoruz. Biz de bu noktadan hareketle seçimimizi yaptık, hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Emin Aşıkkutlu, Trabzon, Deprem, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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