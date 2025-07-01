Trabzon ve çevre illerde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Trabzon ve çevre illerde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Trabzon ve çevre illerde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
01.07.2025 18:31
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Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trabzon'daki ilk tören, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yapıldı.

Trabzon Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Trabzon Limanı'nda devam eden törende ise Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ve Okur, römorkörle açılarak deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Vali Yıldırım, 1 Temmuz'un, Türk milletinin denizler üzerindeki bağımsızlığını ve hakimiyetini ilan ettiği anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Deniz şehitlerimizi rahmetle anıyor, denizcilik sektöründe ülkemizi daha ileriye taşıyan tüm emekçilere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ulaştırma Bölge Müdürü İhsan Gümrükçü, Trabzon Kıyı Emniyeti Müdürü Mustafa Bahar ve Ortahisar Belediye Başkan Vekili Ernul Arslan da katıldı.

Ordu

Ordu'da da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

Perşembe ilçesinde iskelede düzenlen programda, Kaymakam Fatma Turhan Keser ve Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Halk oyunları ekibinin sahne aldığı programda, yağlı direkten bayrak alma yarışı yapıldı.

Belediye Başkanı Albayrak, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın önemine dikkati çekerek, "1 Temmuz denizlerdeki egemenliğimiz, hakimiyetimiz ve özgürlüğümüzün en büyük nişanelerinden bir tanesi. İlçemiz de bu bayramın kutlandığı en özel yerlerden biri. Böylesine önemli bir günde halkımızla bir araya geldiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Giresun

Giresun'daki tören ise limandaki Sahil Güvenlik Komutanlığı alanında gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Liman Başkanlığınca organize edilen törende, Türk denizcisinin rotasının yalnızca pusulayla değil, inançla, cesaretle ve millet aşkıyla çizildiğini ifade etti.

Türk denizcisinin taşıdığı sancakla aynı zamanda bu milletin onurunu da dalga dalga yayan bir nefer olduğunu vurgulayan Serdengeçti, geçimini denizden kazanan tüm denizcilerin ve balıkçıların 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Serdengeçti, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda batan Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan Giresunlu Mehmet Demir, Galip Yılmaz ve Hasan Kelleci ile tüm şehit ve gazileri saygıyla andığını dile getirdi.

Bulancak Kaptan Ahmet Fatoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tirebolu Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden birincilikle mezun olanlara ödüllerinin verildiği tören, denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Görele ilçesindeki tören ise Görele Limanı'nda düzenlendi.

Teknelerle Görele'den hareken eden kafile, Kurtuluş Savaşı sırasında önemli hizmetlerde bulunan Rüsumat No: 4 adlı geminin battığı tahmin edilen Eynesil ilçesi açıklarında şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Rize

Rize'de de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen törene katılanlar, Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle Merkez Balıkçı Barınağından hareket ederek şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Törene, Rize Liman Başkanı Osman Batur Kondakçı, Rize Sahil Güvenlik Komutan Vekili Üsteğmen Alican Özbey, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yaylacı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon ve çevre illerde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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