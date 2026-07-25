Trabzon ve Rize'de Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
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Trabzon ve Rize'de Denize Giriş Yasağı

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon ve Rize'de yarın denize girmek yasaklandı.

Trabzon ve Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde beklenen olumsuz deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla pazar günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların muhtemel üzücü olayların yaşanmaması adına alınan yasağa titizlikle uymalarının büyük önem arz ettiği ifade edildi.

Rize Valiliğince yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle il sınırları içerisinde pazar günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon ve Rize'de Denize Giriş Yasağı - Son Dakika

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