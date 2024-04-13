Trabzon'da avukat Edanur Yılmaz, üniversitedeki hocasının Van depreminde yaşadıklarını anlatmasından etkilenerek gönüllü olduğu Arama Kurtarma Derneğinde (AKUT) faaliyetlere katılıyor.
Yılmaz, AA muhabirine, üniversite öğrencisiyken hocasının Van depreminde yaşadıklarına ilişkin anlattıklarından çok etkilendiğini, bunun üzerine AKUT'a başvurarak gönüllü olduğunu söyledi.
Belli periyodlarla düzenlenen eğitimlere katıldığını belirten Yılmaz, "Arama kurtarma gönüllüsü olarak her an hazırlıklı olmamız, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.
Yılmaz, insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini anlatarak, "Her an bir operasyon çıkabiliyor. Arama kurtarma gönüllüsü olmak fedakarlık gerektiriyor. Hem işimi yürütüyorum hem de arama kurtarma görevlisi olarak çalışmalara katılıyorum." diye konuştu.
Afetle mücadelede sivil toplum örgütlerinin desteğinin önemini dile getiren Yılmaz, tüm meslek örgütlerinin de bu mücadelenin içinde olması gerektiğini kaydetti.
Yılmaz, Türkiye'nin ve bölgenin afet riskine dikkati çekerek, "Gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarına başvurarak devletimizle birlikte afetlere karşı mücadele açısından özverili ve istekli olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Trabzonlu Avukat, AKUT'ta Gönüllü Olarak Görev Yapıyor - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin terör örgütü propagandası yapma, üyelik ve yardım etme suçları işledikleri tespit edildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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