Trabzonlu Avukat, AKUT\'ta Gönüllü Olarak Görev Yapıyor

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Trabzon'da avukat Edanur Yılmaz, üniversitedeki hocasının Van depreminde yaşadıklarını anlatmasından etkilenerek gönüllü olduğu Arama Kurtarma Derneğinde (AKUT) faaliyetlere katılıyor.

Yılmaz, AA muhabirine, üniversite öğrencisiyken hocasının Van depreminde yaşadıklarına ilişkin anlattıklarından çok etkilendiğini, bunun üzerine AKUT'a başvurarak gönüllü olduğunu söyledi.

Belli periyodlarla düzenlenen eğitimlere katıldığını belirten Yılmaz, "Arama kurtarma gönüllüsü olarak her an hazırlıklı olmamız, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Yılmaz, insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini anlatarak, "Her an bir operasyon çıkabiliyor. Arama kurtarma gönüllüsü olmak fedakarlık gerektiriyor. Hem işimi yürütüyorum hem de arama kurtarma görevlisi olarak çalışmalara katılıyorum." diye konuştu.

Afetle mücadelede sivil toplum örgütlerinin desteğinin önemini dile getiren Yılmaz, tüm meslek örgütlerinin de bu mücadelenin içinde olması gerektiğini kaydetti.

Yılmaz, Türkiye'nin ve bölgenin afet riskine dikkati çekerek, "Gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarına başvurarak devletimizle birlikte afetlere karşı mücadele açısından özverili ve istekli olmalıyız." ifadelerini kullandı.