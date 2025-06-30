Trafik Akışı Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 11-13. kilometrelerinde Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları İstanbul istikametindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar sırasında Ankara yönünde 1, İstanbul istikametinde 2 şerit kullanılabiliyor.

Avrupa Otoyolu'nun Çerkezköy- Çorlu kavşakları 158-163. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 0-4. kilometreleri (Karasu- Akyazı kavşakları) İstanbul-Ankara istikametindeki çalışma dolayısıyla trafik akışına Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Havsa-Edirne Doğu kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.

Muratlı- Tekirdağ yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Bergama- Soma yolunun 16-22. kilometrelerinde yapılan asfaltlama çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 54-55. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hafik-Zara yolunun 29-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.