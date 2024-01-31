Trafik cezalarında indirim süresi bir aya çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle; trafik cezaları ödenmesinde, 15 gün olan yüzde 25 indirimden yararlanma süresi bir aya uzatıldı.
"Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre; trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
Yönetmelikteki yeni düzenleme şöyle:
"Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi halinde; cezadan yüzde 25 oranında indirim yapılır."
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
İstanbul TEM Otoyolu'nda yaşanan saldırı olayının ardından Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve şirketi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı. Salih Karakoç, alacaklarını tahsil edemediğini ve maketten satılan dairelerin teslim edilmediğini iddia etti. Ayrıca, Cengiz'in mağdurlara tahsil edilemeyen Euro çekleri verdiği ve maketler üzerinden konut satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Trafik cezalarında indirim süresi bir aya çıkarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?