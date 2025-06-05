Trafik Cezalarıyla Bütçe Aksaklığına Tepki - Son Dakika
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Trafik Cezalarıyla Bütçe Aksaklığına Tepki

05.06.2025 20:04
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Selçuk Özdağ, bütçe açığını trafik cezalarıyla kapatmayı hedefleyen iktidarı eleştirdi.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Har vurup harman savurdukları bütçeyi, trafik cezalarıyla kapatmayı hesap ediyorlar. Türkiye'de vergi ve zamlarla hayatı çekilmez hale getiren bu iktidar, vatandaşın son kalan nefesini de kestiği cezalarla sonlandırmayı düşünüyor." dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, otoyol, köprü ve tünel geçişlerine yapılan kademeli zamlar ile bu güzergahlardan geçen vatandaşlarımıza uygulanan ağır cezalar hakkında açıklama yaptı. Özdağ, iktidarın bütçe açığını cezalar ve geçiş zamlarıyla kapatmaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı seyahat edecek olan kişilerle ilgili sanki onları seyahat ettikleri süre içerisinde 'kurban' yapmış gibiler. Otoyol, köprü ve tünellere kademeli zam yapmışlar. Buralardan geçenlere katmerli ceza. Sosyal devleti, kültür devleti, eğitim ve irfan devleti yapamadıkları ülkeyi vergi, zam ve nihayet ceza ülkesi haline getirdiler. Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış. Bunlar da har vurup harman savurdukları bütçeyi, trafik cezalarıyla kapatmayı hesap ediyorlar.

Geçen sene bütçe görüşmelerinde gelecek senenin gelir kalemlerinde özellikle trafik cezalarıyla ilgili bir rakam vardı. Ben de sormuştum: Kimin ne kadar ceza alacağını nereden biliyorsunuz? Böyle bütçe geliri mi olur? Diye itiraz etmiştim. Hastalara müşteri gibi bakan, hazine geçiş garantili yol yapan zihniyetin keseceği trafik cezalarını bir sene önceden bilmesi gayet doğal, medyum gibiler.

"Bir yandan zamlar ve şimdi de absürt trafik cezaları..."

Peki bunu nasıl yapacaklar? Tuzak kurarak yapacaklar elbette. 30 kilometrede bir radar koyacaklarmış. Mesela bölünmüş yol 100-110 kilometre ama tabelalarda hala doksan kilometre yazarak 120 kilometreden hız limiti olan yolda bir anda 50 kilometre hız limitine düşürerek. Yollar çoğu yerde berbat ve yol güvenliğine aykırı ama mesela hız sınırı 110 kilometre bunun yanında dört gidiş, dört geliş yollarla hız limiti 50 kilometreyle, 70 kilometre. Yahu daha bunları halledememiş bir iktidar vatandaşı yolunacak kaz gibi görüp ceza kesmenin derdine düşmüş. Biraz da bu saçmalıklara kafa yorsalar, başta bir şey istemeyiz.

Türkiye'de vergi ve zamlarla hayatı çekilmez hale getiren bu iktidar, vatandaşın son kalan nefesini de kestiği cezalarla sonlandırmayı düşünüyor. Ceza kesmekten başka amacı olmayan bu iktidar, hız limitleri koyarak, radarlarla denetim yaparak, hatta belli yerlerde yapay zeka radarlar koyarak yol ve köprülere zam üstüne zam yaparak, hem kendi eksikliklerini kamufle etmeye çalışıyor hem de yandaş ve kardeşlerine bu ülkenin dişinden, tırnağından artırdıklarını peşkeş çekiyorlar. Açık ve net söylüyoruz: Bir yandan vergiler, bir yandan zamlar ve şimdi de absürt trafik cezaları yüzünden böyle giderse yollarda trafik cezası kesecek sürücü de araba da bulamayacaklar. Gün ola harman ola. Bu sandık bir gün önümüze gele."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Selçuk Özdağ, Politika, Ekonomi, trafik, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Cezalarıyla Bütçe Aksaklığına Tepki - Son Dakika

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