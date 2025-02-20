Trafik Güvenliği Fuarı\'nda Tanıtıldı

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Kayseri'de jandarma trafik timleri, Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı'nda çiftçilere trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'ndeki fuarda, İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik güvenliği konusunda farkındalık düzeylerinin artırılması için ziyaretçilere bilgilendirici broşür ve afiş dağıttı.

Rops demiri ile devrilmeye karşı korunma tertibatının ve reflektörün yararını anlatan ekipler, çiftçileri sözlü olarak da bilgilendirdi.

Ayrıca, stantta bulunan dedektör köpekler de ziyaretçilerden ilgi gördü.

Jandarmanın faaliyeti fuarda 4 sürecek.