Trafik Haftası'nda Eğlenceli Eğitim

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, öğrenciler hem oyun oynadı hem de trafik kurallarını öğrendi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Trafik Haftası kapsamında çalışma yürütüldü.

Kıncılar Akbük Mahallesi Ortaokulunda öğrencilere, genel trafik işaret ve levhaları, güvenli sürüş kuralları, kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verildi.

Ekipler tarafından üzerine trafik işaretleri bulunan pankart hazırlandı. Öğrenciler pankart üzerinde sek sek oynadı ve öğrendiklerini pekiştirdi.

Etkinliğin ardından öğrenciler hep birlikte "Trafik kurallarına uyalım sevdiklerimize kavuşalım." dedi.