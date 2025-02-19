Trafik İşaretlerine Uyun: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik İşaretlerine Uyun: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Çeşitli güzergahlarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları sebebiyle yavaş gidilmesi gerekiyor.

19.02.2025 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy- Altınova kavşaklarında, Osmangazi Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle 13.00-15.00 saatlerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu kesimde ulaşıma Aydın-Denizli istikametinden kontrollü izin veriliyor.

Antalya- Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerinde Boğazkent Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrolü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu çevre yolunun 0-9. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ordu- Fatsa yolundan gerçekleştiriliyor.

Konya-Karaman- Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Çanakkale-Ayvacık-Edremit yolunda Assos ve Troya tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 19-21 Şubat'ta Edremit, 25-27 Şubat'ta da Çanakkale yönündeki tüpler 09.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu bölgede sürücüler Ayvacık- Küçükkuyu istikametine yönlendirilecek.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, trafik, ankara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik İşaretlerine Uyun: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 21:11:26. #1.12#
SON DAKİKA: Trafik İşaretlerine Uyun: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.