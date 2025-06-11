Trafik Kazasında Acı Kaybı

Acı tesadüf; çarpışan iki aracın birinde öğrencisini kaybetti, diğerinde yakını ağır yaralandı

Kazada hayatını kaybeden ve mezuniyet cübbesi dahi hazır olan öğrenciyi arkadaşları gözyaşlarıyla andı

Kazada 2 kardeşi ile hayatını kaybeden Fatma'dan geriye arkadaşlarıyla olan videosu kaldı

Öğretim Üyesi Dr. Meltem Cemiloğlu:

"Çok acı bir tesadüf, her iki arabada da yakınlarımın olması beni çok üzdü"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel;

"Dualarımız hep Fatma Baran'la olacak"

ESKİŞEHİR - İzmir'de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen ve hayatını kaybeden 5 kişiden 1'i olan Anadolu Üniversitesi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Baran için arkadaşları anma töreni düzenlendi. Öğrencisini kaybettiği için oldukça üzgün olan Öğretim Üyesi Dr. Meltem Cemiloğlu, tesadüf eseri kazaya karışan iki aracın birinde öğrencisinin hayatını kaybettiğini, diğer araçta ise yakının ağır yaralandığını aktardı.

İzmir'in Menderes ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen kazada Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Baran ve kardeşleri Sultan Baran, Emine Baran hayatlarını kaybetmişti. Diğer araçta bulunan Özkan Nazlı ve Suna Nazlı hayatını kaybetmişti.

Mezuniyeti için cübbesini seçmişti

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrenci Fatma Baran'ın arkadaşları ve hocalarının katılımıyla fakültede bir anma töreni düzenlendi. Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'de katıldı. Öğrenciler ve öğretim görevlilerince oluşturulan alanda, Baran'ın arkadaşları fotoğrafı önüne çiçek bırakıp, anı defterine öğrenciyle alakalı duygu ve düşüncelerini yazdı. Fatma Baran'ın, bu sene mezun olacağı, hatta cübbesini dahi seçtiği aktarıldı. Fatma Baran'dan geriye ise arkadaşlarla geçirdiği keyifli anların görüntüsü kaldı.

Çarpışan iki aracın birinde öğrencisini kaybetti, diğerinde akrabası ağır yaralandı

Fatma Baran'ın hocası Öğretim Üyesi Dr. Meltem Cemiloğlu, kazada çarpışan araçların birinde öğrencisini kaybederken, tesadüf eseri karşı araçta ise yakının ağır yaralandığı öğrenildi. Yakını entübe edilen Cemiloğlu, "Benim dersimi almıştı. Çok saygılı ve sevgi dolu pırıl pırıl meraklı öğrenmeye açık birisiydi. Hevesleri ve hayalleri vardı. Haberi alınca yıkıldım ve çok üzüldüm. Ailesine sabır diliyorum. İnanamadım haberi alınca, kuzenimin kızı aynı kazada karşı araçta bulunuyordu ve ağır yaralandı. Tesadüfen önce onun haberini aldık o da şu an yoğun bakımda. Sonra öğrencim olan Fatma'nın haberini aldım. Çok acı bir tesadüf. Her iki arabada da yakınlarımın olması beni çok üzdü. Fatma'ya hala inanamıyorum. Pırıl pırıl çok iyi bir öğrencimizdi, mezun olacaktı. Hayat işte mezuniyeti kutlayacakken şimdi cenazesi için anma töreni yapıyoruz" dedi.

"Bu sene mezun olacaktı"

Fatma Baran'la aynı sınıfta olan Şabrin Mamedova, "4 yıldır Fatma'nın arkadaşıyım. Rahmetliyle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Kazadan önce bizimle konuşmuştu. Mezuniyet projemizde birlikte çalışıyorduk. Cübbemizi de almıştık. 10 gün sonra mezuniyetimiz vardı. Rahmetli katılamadı. En son saat 01.20 gibi projemizle ilgili bize yazdı. İki saat sonrada kaza olmuş. Bizde ertesi gün hocalarımızdan öğrendik. Bu sene mezun olacaktı, derslerinin hepsini bitirmişti. Kimsenin kalbini kırmamıştı çok iyi insandı. Herkes onun kalbini kırdı ama o kimsenin kalbini kırmadı. Bizden razı gitti onun için vicdanım rahat. Mahvolduk. Ablası da vefat etmiş, onu da tanıyorduk. Bu anma töreni ile arkadaşlık borcumuzu yerine getirmeye çalıştık" dedi.

"Kendisini hep güzel anacağız"

Anma programına katılan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise şöyle konuştu;

"Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Fatma Baran'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesini büyük üzüntüyle öğrenmiş olduk. Anadolu Üniversitesi olarak büyük bir acı yaşıyoruz. İletişim Fakültesindeki arkadaşları, ailesi başta olmak üzere herkese sabır diliyorum. İnşallah bir daha böyle elim kazalarla bir daha karşılaşmayız. Fatma Baran arkadaşları tarafından oldukça sevilen başarılı bir öğrencimizdi. Kendisini hep güzel anacağız. Allah rahmet eylesin. Burada kendisi için bir anma programı düzenliyoruz. Anı defterine arkadaşları güzel düşüncelerini yazıyor. Dualarımız hep Fatma Baran'la olacak."

Olay geçmişi

Önceki gün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Menderes- Seferihisar kara yolunda seyir halinde olan Özkan Nazlı yönetimindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sultan Baran idaresindeki 35 ZY 756 plakalı araçla kafa kafaya çarpışmış, kazada savrulan araç, seyir halinde olan S.U.'nun kullandığı 45 ARV 589 plakalı otomobile çarpışmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yapılan kontrollerde 35 CLF 493 plakalı otomobilde bulunan Özkan Nazlı ve Suna Nazlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, aynı araçtaki E. D.D. ve Z.N.'nin ise yaralandığı belirlenirken, kazaya karışan 35 ZY 756 plakalı diğer otomobilde ise aynı aileden Sultan Baran, Emine Baran ile Fatma Baran olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazaya karışan üçüncü araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü S.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.