Trafik Kontrolü Sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra-Kefken yolunun 19-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa- Karacabey ayrımı- Zeytinbağı il yolunun Bursa- Mudanya istikameti 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tokat- Niksar yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım, Didim ayrımı-Milas yolunun 14-18. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 16-18. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
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