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Trafik Polisi vatandaşın galibiyet coşkusuna üçlü çektirerek ortak oldu

Antalya'da Trafik Polisi ısrarı kıramayarak vatandaşa üçlü çektirdi

ANTALYA - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi. Kutlamalar sırasında trafik polisleri de üçlü çektirerek vatandaşın galibiyet coşkusuna ortak oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini Merih Demiral'in golleriyle 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte Antalya sokakları şenlik alanına döndü. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, Kültür Mahallesi ve Işıklar Caddesi'nde Antalyalılar araçları ile birlikte konvoy düzenledi. Sokağa dökülen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla çeyrek finali doyasıya kutladı.

Trafik Polisi üçlü çektirdi

Kentin bazı noktalarında vatandaşların coşkusuna Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Trafik Polisleri de ortak oldu. Karşılaşma sonrası sokaklara dökülen Antalyalıların aralarına aldığı trafik polisleri vatandaşın yoğun ısrarlarını kıramayarak topluluğa üçlü çektirdi. A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet sevincine vatandaşlarla ortak olarak üçlü çektiren trafik polisleri renkli görüntüler oluşturdu.