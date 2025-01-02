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Trafik Uyarıları ve Yol Çalışmaları

Trafik Uyarıları ve Yol Çalışmaları

Yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler yavaş gitmeli, işaretlere dikkat etmeli.

02.01.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Kuzey İstasyonu'ndaki onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.30'a kadar 21 numaralı geniş araç şeridi trafiğe kapalı olacak.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki şev kayması sebebiyle 15 Ocak'a kadar 1 ve 2'nci şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma Denizli istikametinde 3'üncü şeritten kontrollü izin verilecek.

TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşakları 4-5. kilometrelerinde Çatalca Gümrük Araç Alt Geçit Köprüsü'ndeki derz yenileme çalışmaları dolayısıyla kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) şerit daraltması yapılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kemer- Antalya devlet yolunun 87-90, Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Fatsa- Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametindeki gizli buzlanma dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerindeki (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 7. kilometresindeki (Deriner-3 ve Deriner-4 tünelleri arası) şev temizlik çalışması dolayısıyla trafik akışı kısa sürelerle kesilerek, ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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