Trafik Uyarıları ve Yol Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma Edirne istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Buharkent bağlantı yolunda yapılacak üstyapı çalışması nedeniyle Aydın istikameti Buharkent çıkış kolu 23 Mart'a kadar trafiğe kapatılacak.

TAG Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşakları 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul- Kırıkkale istikametinde, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Araklı-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Bursa- Eskişehir yolunun Eskişehir- İnegöl istikameti 34. kilometresinde Çandır Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı İnegöl-Eskişehir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Karabük- Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı'nda düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kağızman- Kars yolunun 34-35. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Burdur- Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.