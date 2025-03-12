Trafik Uyarıları ve Yol Çalışmaları - Son Dakika
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Trafik Uyarıları ve Yol Çalışmaları

Kara yollarında çeşitli noktalarda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sürüyor.

12.03.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma Edirne istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Buharkent bağlantı yolunda yapılacak üstyapı çalışması nedeniyle Aydın istikameti Buharkent çıkış kolu 23 Mart'a kadar trafiğe kapatılacak.

TAG Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşakları 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul- Kırıkkale istikametinde, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Araklı-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Bursa- Eskişehir yolunun Eskişehir- İnegöl istikameti 34. kilometresinde Çandır Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı İnegöl-Eskişehir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Karabük- Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı'nda düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kağızman- Kars yolunun 34-35. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Burdur- Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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