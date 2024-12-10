Trafik Uyarısı: Yolda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yolda Çalışmalar Devam Ediyor

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yolların trafiği kontrollü şekilde akıyor.

10.12.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu- Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 68-72. kilometrelerindeki Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 ile Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceyiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Denizli- Çardak yolunun 8-10. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması dolayısıyla trafiği akışı servis yolundan devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Hopa-Arhavi istikametindeki ulaşıma iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Manavgat- Alanya yolunun 39-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sağ yoldan çift yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Karaman- Ermenek yolunun 62-76. ile 82-93. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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