Trafikte Çalışma Uyarısı

Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarının muhtelif kesimlerinde 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak.

Didim ayrımı-Milas yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul- Kırıkkale istikametindeki Susuz köprülü kavşağında yol yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1- 5. kilometrelerinde onarım çalışmaları dolayısıyla Hatay istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy çevre yolu yapımı, 20- 25. kilometrelerinde (Seksenuşağı Köyü-Yıldırımlar köyü arasındaki kesim) yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 50-57. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Fatsa- Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametinde gizli buzlanma dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Bingöl-Genç- Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.