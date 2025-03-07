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Trafikte Çalışma Uyarısı

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

07.03.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarının muhtelif kesimlerinde 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak.

Didim ayrımı-Milas yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul- Kırıkkale istikametindeki Susuz köprülü kavşağında yol yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1- 5. kilometrelerinde onarım çalışmaları dolayısıyla Hatay istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy çevre yolu yapımı, 20- 25. kilometrelerinde (Seksenuşağı Köyü-Yıldırımlar köyü arasındaki kesim) yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 50-57. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Fatsa- Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametinde gizli buzlanma dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Bingöl-Genç- Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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