Trafikte Çalışmalar Sürekli, Dikkat! - Son Dakika
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Trafikte Çalışmalar Sürekli, Dikkat!

Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kontrollü geçişe kapatıldı. Trafik işaretlerine uyulması gerekiyor.

03.05.2025 08:57
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 13-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 1-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla 20 Mayıs'a kadar, 07.30-21.00 saatlerinde Sakarya istikametinde ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Aydın- Denizli yolunun 13-14. kilometrelerinde Babadağ kavşak köprüsü yapım ve Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. ve 35-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaca-Zile yolunun 11-17. kilometrelerinde ve Diyarbakır- Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Çan-Çanakkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bingöl- Genç yolunun 7-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki fiber optik altyapı çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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