Trafikte Denetimler %52 Arttı - Son Dakika
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Trafikte Denetimler %52 Arttı

Yılbaşından bu yana 113 milyon denetim yapıldı; en çok hız ihlali tespit edildi.

16.12.2024 11:48
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İçişleri Bakanlığının "Trafikte Sıfır Can Kaybı" vizyonu doğrultusunda yılbaşından bu yana trafikte 113 milyon 427 bin 929 denetim yapıldı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 2024'ün 11 ayında Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik ekibi sayısı 5 bin 128'den 5 bin 956'ya, Jandarma Genel Komutanlığının trafik ekip sayısı ise 2 bin 64'ten 3 bin 882'ye çıkarıldı.

Bu süreçte 113 milyon 427 bin 929 araç kontrol edildi, böylece geçen yılın aynı dönemine göre denetimler yüzde 52,1 oranında arttı.

Denetimlerde 18 milyon 451 bin 391 sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle işlem yapıldı. İzinsiz çakar lamba kullanımı nedeniyle 11 bin 386, hız ihlali nedeniyle 5 milyon 85 bin 973, periyodik muayene eksikliği nedeniyle 1 milyon 41 bin 748, emniyet kemeri takmama nedeniyle 748 bin 450, belgesiz araç kullanımı nedeniyle 552 bin 332, zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmaması nedeniyle de 380 bin 118 cezai işlem gerçekleştirildi.

En fazla işlem hız ihlaline

Denetimlerindeki 18 milyon 451 bin 391 işlemin, 5 milyon 85 bin 973'ü hız ihlali, 1 milyon 41 bin 748'i muayene eksikliği, 748 bin 450'si emniyet kemeri takılmaması, 552 bin 332'si belgesiz araç kullanılması, 380 bin 118'i zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması, 11 bin 386'sı izinsiz çakar kullanımı nedeniyle gerçekleştirildi.

Trafik kazalarının yüzde 37'si aşırı hız nedeniyle meydana geldi. Bu oranı düşürmek için İçişleri Bakanlığı, yeni nesil radar sistemlerini devreye aldı ve denetimlerin sıklığını artırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da trafik yoğunluğunun arttığı dönemlerde kazaların önlenmesi için düzenli açıklamalar ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Trafik güvenliği için hava araçları da etkin kullanıldı. Helikopter ve cayrokopterlerle 1108 saat havadan denetim yapılırken, bu denetimler sonucu 10 bin 989 araç ve sürücüye işlem uygulandı.

Dron ile yapılan 35 bin 962 saatlik denetimlerde ise 139 bin 715 araç ve sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafikte Denetimler %52 Arttı - Son Dakika

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