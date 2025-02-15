Trafikte Dikkat: Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarındaki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaretlere uyması gerekiyor.

15.02.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy- Altınova kavşaklarında, Osmangazi Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde servis yollarından sürdürülüyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 30-33. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 14-18 ve Manavgat- Alanya yolunun 6-10. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle her iki yöndeki araç alt geçitleri 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım aynı istikametteki üst bağlantı yollarından gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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