Trafikte Dikkat: Yol Bakım Çalışmaları - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yol Bakım Çalışmaları

Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde trafik akışı kontrollü sağlanacak.

16.05.2025 08:33
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminin 142-143. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çanakkale istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı iki şeritten sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 11. kilometresindeki (Denizli istikameti) şev çalışması sebebiyle 1 Haziran'a kadar emniyet şeridi ve sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem hasarlarının giderilmesine yönelik üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir- Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Elmalı-Finike yolu, 25-27. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ordu- Fatsa yolunun 19-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü sürdürülüyor.

Gümüşova- Düzce yolunun 7-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Düzce- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon- Akçaabat yönündeki tüpü ile aynı yolun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin her iki yönündeki tüpleri ve yaklaşımlarında yapılan üstyapı yenileme çalışması sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde trafik akışı kısa sürelerle durduruluyor.

Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bingöl- Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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