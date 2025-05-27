Trafikte Yavaşlama ve Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Saray-Çatalca ayrımı-Hasdal yolunun Subaşı- Yassıören kavşakları 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Nevşehir-Aksaray yolunun 10-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale- Konya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Konya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapımı, Kaş-Demre-Finike yolunun 53-54. kilometrelerinde (Mağaralı Koy mevkisi) menfez yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Malatya- Elazığ yolunun 12-13. kilometrelerinde İkizce TOKİ Kavşağı'ndaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.