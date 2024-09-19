Trak Mediyeti Defilesi Kırklareli'nde Yapıldı

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Kırklareli'nde 'Trak Mediyeti'nin Trakya İzleri' defilesi

KIRKLARELİ - 15. Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri çerçevesinde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 'Trak Mediyeti'nin Trakya İzleri' defilesi ve dans gösterimi yapıldı.

Kırklareli'nde bu yıl 15.'si düzenlenen Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri çerçevesinde Olgunlaşma Enstitüsünce 'Trak Mediyeti'nin Trakya İzleri' defilesi ve dans gösterimi yapıldı. Tarihi bir mekanın bahçesinde 1'i erkek kıyafeti olmak üzere toplam 12 farklı kreasyonda gerçekleşen defile büyük beğeni topladı.

Yaklaşık 1 saat süren defilenin sonundan Trak Medeniyetinin ait müzik aletleri de mankenler tarafından sergiledi.