Mersin'in Akdeniz ilçesinde, devrilen traktörün sürücünü hayatını kaybetti.
O.C.K'nin (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Camili Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücünün traktörün altında kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, O.C.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?