Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ahmetçelli köyü Ova mevkisinde bulunan elma bahçesine 17 TK 690 plakalı traktörüyle giden Kemal Yılmaz'dan (75) haber alamayan yakınları harekete geçti.
Bölgeye giden Yılmaz'ın yakınları, traktörün dere yatağına devrildiğini fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?