Traktör Kazasında 2 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Koyunoba köyünde çilek tarlasından dönen Mustafa Karaduman (76) yönetimindeki 43 KP 091 plakalı traktör, Kuştaşı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Keziban Karaduman'ın (68) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile traktördeki Meryem Akkuzu (62) Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akkuzu, kurtarılamadı.
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