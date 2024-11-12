Traktörden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktörden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde traktör römorkundan düşen 68 yaşındaki Himmet Fışkırma yaşamını yitirdi.

12.11.2024 12:16
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde traktörden düşen 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Geyre Mahallesi'nde, zeytin hasadından dönen A.F'nin (38) kullandığı 09 H 1187 plakalı traktörün römork okunda seyahat eden Himmet Fışkırma, dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Fışkırma, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Traktörden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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