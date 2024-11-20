Trakya'da Hz. Peygamber Konferansı - Son Dakika
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Trakya'da Hz. Peygamber Konferansı

Trakya\'da Hz. Peygamber Konferansı

Trakya Üniversitesi'nde Hz. Peygamber'in örnekliği üzerine konferans düzenlendi.

20.11.2024 13:46
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Trakya Üniversitesinde "Üsve-i Hasene: Hz. Peygamberin Örnekliği ve Şahsiyeti" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Rumeli Gençlik Topluluğu tarafından Devlet Konservatuvarı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Prof. Dr. Mustafa Karataş konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa Kuranı Kerim tilavetinin ardından söz alan Karataş, Hazreti Muhammed'in örnekliği ve şahsiyeti hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Konferansa İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Başkanı Abdülvahap Ekinci, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Korkmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın ardından Karataş, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret etti.

Enez Kaymakamı Tutal'dan köylere ziyaret

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Yazır köyünü ziyaret etti.

Köy meydanında ve kahvehanede vatandaşlılarla bir araya gelen Tutal sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarette Yazır köyü muhtarı Erkan Yavaşça ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Bayram Nanta da yer aldı.

Rektör Hatipler DİLMER'i ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Trakya Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (DİLMER) dil eğitimi alan uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte uluslararası öğrenciler üniversite yöneticileriyle tanışma ve Türkçe ile ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılında DİLMER'de 13 farklı ülkeden toplam 23 öğrenci dil eğitimi alıyor. Öğrenciler bu merkezden aldıkları sertifikalarla ülkemizdeki farklı üniversitelere kayıt yaptırabiliyor.

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesine yeni kafe açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine yeni kafe açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite topluma hizmet kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kafenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanede vatandaşlar ve çalışanlara nezih bir zaman geçirme ve dinlenme alanını kazandırmak için çaba harcadıklarını belirterek kafenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sıcaklık ve samimiyet hissi uyandırması açısından kafenin adının "Karamel" olarak kararlaştırıldığını belirten Hatipler, hastalara ve çalışanlara güzel bir ortam sunmayı amaçladıklarını söyledi.

İşletmeciliğini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yapacağı "Kafe Karamel", 08.00 - 23.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da Hz. Peygamber Konferansı - Son Dakika

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