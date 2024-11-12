Trakya'da Kanola Kuraklığa Yenik Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya'da Kanola Kuraklığa Yenik Düştü

Trakya\'da Kanola Kuraklığa Yenik Düştü

Trakya'da kanola ekiminin yüzde 50'si kuraklık nedeniyle zarar gördü, büyük mali kayıplar yaşandı.

12.11.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TRAKYA'da ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve çiftçinin 'sarı altın çiçek' olarak adlandırdığı kanolayı da kuraklık vurdu. Edirne Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Beklenen mevsimsel yağışlarda gelmediğinden dolayı şu anda kanolalarda ekilenlerin yüzde 50'si ölmüş durumda, yüzde 50'si de can çekişmekte. Eğer son 3-4 gün içinde veya bir hafta içinde yağmur gelmese, bu kanolalar da bozulacaktır. Büyük bir milli kayıp" dedi.

Trakya'nın sarı altın çiçeği kanola, bölge yağış alamayınca yaşanan kuraklığa yenik düştü. Ayçiçeğine alternatif olarak ekimi Trakya'da her geçen yıl artan kanolada, yüzde 50'lere varan verim kaybı yaşandı. Edirne'de 20 bin 713 dekar ekilen kanola, bitkisel yağ üretimi ile biyodizelde kullanılıyor.

'ŞU ANDA TAMAMEN İŞİMİZ UMUT'

Edirne Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, 15 Eylül'den itibaren ekim ayının başına kadar üreticilerin kanola ekimi yaptığını belirterek, "Bu sene de oldukça yoğun bir ekim oldu. Müthiş bir eylül sıcakları, ekim sıcakları topraktaki tavın gitmesine sebep oldu. Beklenen mevsimsel yağışlarda gelmediğinden dolayı şu anda kanolalarda ekilenlerin yüzde 50'si ölmüş durumda, yüzde 50'si de can çekişmekte. Eğer son 3-4 gün içinde veya bir hafta içinde yağmur gelmese, bu kanolalar da bozulacaktır. Büyük bir milli kayıp. Mevsim normallerinin yağışları çok geç kalmış olmasına rağmen bugünlerde yağmur yağarsa arkasından da belli bir ısı seviyesinde durursa, çok aşırı eksilere düşmezse gelişimi tamamlamasını umut ediyoruz. Şu anda tamamen işimiz umut" dedi.

'BU KADAR YÜKSEK SICAKLIKLA HİÇ KARŞILAŞMADIK'

Özellikle eylül ayı içerisinde ekilen kanolaların yüzde 50'sinde verim kaybı yaşandığını anlatan Öztürk, "Artık onları yağışlar da kurtaramaz. Yağış olsa büyüyecek, kuruyor. Şu anda toprağa da baktığımız zaman bir gram nem yok, tav yok. Bunların ne olacağını yağışların sonra göreceğiz, böyle bir şey ile ilk defa karşılaştık. Şu anda Trakya'da, Edirne'de bence yüzyılın kurağını yaşıyoruz. Buğdaylar da tamamen kuruya ekildi. Bu zamana kadar çıkmaları gerekiyordu ki gelişim evrelerini tamamlasın. Kanolalar evrelerini tamamlayamazsa yarın aralık, ocak ve şubat soğuklarında ne olacaklarını hep beraber göreceğiz. Bu şekilde kurağa ekimler yaptık ama bu kadar uzun süre yağışın gelmemesi, artı bu kadar yüksek derecede sıcaklıklar ile hiç karşılaşmadık. 30-35 dereceleri gördük. Bu sıcaklıklarla hiç karşılaşmadık. Biraz az yağış alırdı ama ısı düşük olduğundan dolayı o nem giderdi. Ama gerçekten yaz ayı sıcaklıkları kadar olduğundan böyle bir şeyi hatırlayan yok" diye konuştu.

'ÇOK MALİYETLİ BİR ÜRÜN'

Öztürk, "Ayçiçeğinde bazı bölgelerde neredeyse sıfıra yakın verim alındı. Üreticiler daha önce de kanola ekiyordu; ama bu sene yoğun bir ekim oldu. Üretici bir umutla ekti. Fakat iklimsel değişiklikler eylül ve ekim ayında da devam ettiğinden dolayı bu sefer kanolada da hüsrana uğradı. Çok masraflar yapıldı. İlacı, gübresi ve işçilik olarak çok maliyetli bir ürün. Kışlık bir mahsul olduğu için bizim bölgemizde yaklaşık 200 ile 350 kilogram arasında verim sağlıyordu. Geçtiğimiz sezon en iyi fiyatın kanolada olmasından dolayı üreticiler de tercih etti. Ama maalesef yine iklim değişikliğine yenildi" dedi.

Kaynak: DHA

Lalapaşa, Ekonomi, Güncel, Edirne, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Kanola Kuraklığa Yenik Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:55:00. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya'da Kanola Kuraklığa Yenik Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.