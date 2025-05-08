Trakya'da Kuraklık Üreticiyi Endişelendiriyor - Son Dakika
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Trakya'da Kuraklık Üreticiyi Endişelendiriyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiftçiler, yağış olmazsa buğday veriminin düşmesi korkusunu yaşıyor.

08.05.2025 15:34
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Trakyalı çiftçilerin umutlu bekleyişi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağlı çiftçilerin tek umunu yağış

Şaylan: "Bir hafta, 10 gün içerisinde güzel yağmurlar düşmez ise Trakya'da biçilecek buğday bu sene zor"

KIRKLARELİ - Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, "Son yıllarda görüldüğü gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ı vuran aşırı kuraklık yüzünden 1 hafta, 10 gün içerisinde güzel yağmurlar düşmez ise Trakya'da biçilecek buğday bu sene zor" dedi.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Trakya'da, iklim değişikliği ile kuraklık üreticileri endişelendiriyor. Kış aylarında da kurak geçmesiyle üreticiler ürünlerini kuru toprağa ekmişti. Sonbahar yağışları ile çimlenen ürünler üreticiyi bir nebze sevindirmişti. Ancak buğday gibi ürünlerin başaklanma döneminde yağışların olmamasıyla suya ihtiyacını karşılayamıyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yaşanan iklim değişikli ile beraber önümüzdeki günlerde yağış olmazsa Trakya'da biçilecek buğdayın kalmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda yağan yağışın bölgesel bir yağış olduğunu söyleyen Şaylan, "Yaklaşık 3 hafta önce yağan yağış bölgesel oldu. Oralarda da başladı yine kuraklık. Kışında çok kurak geçtiği için Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde aşırı derecede kuraklık var. O yağışlar bölgesel bir yağıştı küçük bir alana düştü. Ama bu sene buğdayda gerçekten büyük bir sıkıntımız var" dedi.

Şaylan, yağışların olmaması halinde buğday ile beraber kanola, arpa ve ayçiçekte de sıkıntı olacağını söyledi. Bu sene kuraklığın Trakya'nın yüzünü güldürmeyeceğini söyleyen Şaylan "Kuraklık bu sene Trakya'nın yüzünü güldürmeyecek. Buğday çok sıkıntılı bir halde şuanda" ifadelerini kullandı.

Her geçen yıl kuraklıktan dolayı verimin düştüğünü ifade eden Şaylan, "Bu sene yağmurlar yağmaz ise bu günlerde buğdayın en çok ihtiyaç duyduğu yağışlar bu yağışlar başak söküm zamanı. Bu yağışlar düşmez ise her sene bir önceki seneyi aratır hale geliyor. Bu günlerde yağmur düşmez ise biz bir önceki seneyi arayacağız. Bu ne demektir bir önceki seneden daha düşük verim demektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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