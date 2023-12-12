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Trakya Ensemble Şefika Kutluer ile konser verdi - Son Dakika
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Trakya Ensemble Şefika Kutluer ile konser verdi

Trakya Ensemble üyeleri, dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer ile birlikte konser verdi. Konserler, Sağlık Müzesi ve Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ayrıca, Edirne Jandarma Komutanlığı öğrencilere dijital dolandırıcılık konusunda eğitim verdi. Akbank Trakya Bölge Müdürü ve heyeti, Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Trakya Ensemble Şefika Kutluer ile konser verdi
12.12.2023 - 15:36,
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Trakya Ensemble üyeleri, "Sihirli Flüt" lakaplı dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer ile konser verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Doç. Musa Eren İşkodralı, Doç. Sela Can Dökmeci, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt, Arş. Gör. Gizem Alkan ile Göknur Bilgin ve Batuhan Kaymaz'dan oluşan Trakya Ensemble ekibi ile "Sihirli Flüt" lakaplı Türk Flüt Virtüözü Şefika Kutluer tarafından Sağlık Müzesi ve Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde birer konser gerçekleştirildi.

Sanatseverler konserlerde yüzyıllar boyunca müzikle tedavinin yapıldığı, eşsiz akustiği ve muhteşem atmosferiyle Sağlık Müzesinde bir konseri dinleme şansı buldu.

Devlet Konservatuvarında düzenlenen konserde ise Trakya Ensemble ve Şefika Kutluer, sanatseverlere müzik ziyafeti sunuldu. Şefika Kutluer'in sihirli flütünden çıkan ezgiler sanatseverler tarafından beğeniyle dinlendi.

Devlet Konservatuvarında gerçekleştirilen konserin sonunda sanatçılara Rektör Tabakoğlu tarafından çiçek takdim edildi.

Jandarman öğrencilere "dijital dolandırıcılık" eğitimi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere dijital dolandırıcılığı anlattı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç ilçesi Küplü Beldesi Fen Lisesi öğrencilerine, dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında bilgilendirdi.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Trakya Üniversitesi'ni ziyaret

Akbank Trakya Bölge Müdürü Mehmet Karaboğa, Edirne Şube Müdürü Murat Arda ve beraberindeki heyet, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Aydın Dönmez de hazır bulundu.

Karaboğa, yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında Tabakoğlu'na bilgiler vererek Trakya Üniversitesiyle iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Tabakoğlu da Karaboğa ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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