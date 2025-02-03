Trakya'nın Ocak İhracatı: 155 Milyon Dolar

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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 155 milyon 859 bin 30 dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya yeni yılın ilk ayında demir ve demir dışı metaller, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile su ürünleri ve hayvansal mamüller sektörleri öne çıktı.

Ocakta bölgede en çok ihracat 138 milyon 940 bin 570 dolar ile Kırklareli ve Edirne'ye göre daha gelişmiş sanayiye sahip bölgenin lokomotifi konumunda yer alan Tekirdağ'dan gerçekleştirildi.

İhracatta bölgenin ikinci sırasında yer alan Kırklareli'nden 9 milyon 902 bin 40 dolar, Edirne'den ise 7 milyon 16 bin 420 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da en çok ihracat demir ve demir dışı metaller sektörlerinde, Kırklareli'nden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde, Edirne'den de su ürünleri ve hayvansal mamüller sektöründe dış satıma imza atıldı.