TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Edirne'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Edirne'de Gerçekleştirildi

TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Edirne\'de Gerçekleştirildi

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, Edirne'de gerçekleştirilen toplantıda projeler ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici ve diğer yetkililer katıldı.

21.02.2024 16:59
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Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Edirne'de gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü'nün Kırcasalih beldesindeki Avrupa Tarım Ceviz Bahçesi üretim tesisindeki toplantı Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici ve TRAKYAKA Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda yapılması planlanan projeler ve yatırımlar görüşüldü.

Toplantıya, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve TRAKYAKA Edirne Koordinatörü Bahar Manav Toprak katıldı.

Kaynak: AA

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