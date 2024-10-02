Tramvay Seferleri Yeniden Başladı

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T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez istasyonları arasında yapılamayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin Eminönü ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez istasyonları arasında bir süre yapılamayan seferler, elektrik kesintisinin giderilmesinin ardından yeniden başladı.