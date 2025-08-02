TANINMAMAK İÇİN BAŞINI KAPATMIŞ
Antalya'da trans birey Nida Nazlıer'in evinde ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi Suriyeli A.Ö.E.H.'nin, olayın ardından bölgeden uzaklaştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. A.Ö.E.H.'nin olay yerinden ayrıldıktan sonra tanınmamak amacıyla başını örtüyle gizlemeye çalıştığı görüntülere yansıdı. Taksiye binip uzaklaşan şüphelinin, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ne doğru yürüdüğü anlar görüntüde yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Trans Birey Cinayeti Şüphelisi Başını Kapatmış - Son Dakika
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