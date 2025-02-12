Trans-Sahra Boru Hattı Hızlanıyor

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Cezayir, Nijerya ve Nijer arasında "Trans- Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi"nin (TSGP) hayata geçirilmesini hızlandırmak için 3 anlaşma imzalandı.

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Epkerikpe Ekpo ve Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumarou, Cezayir'in başkentinde bir araya geldi.

Görüşmede, Cezayir, Nijerya ve Nijerli bakanların katılımıyla düzenlenen törende, sahra ötesi boru hattı projesinin uygulanmasını hızlandırmak için 3 anlaşma imzalandı.

Anlaşmalar, projenin fizibilite çalışması ve mali tazminatın yanı sıra gizli verilerin ifşa edilmemesine ilişkin gizlilik sözleşmesini içeriyor.

Cezayir Enerji Bakanı Arkab, töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bu dikkate değer ilerleme, TSGP'nin hedeflerine ulaşması, bu projenin halkımızın ve kıtamızın çıkarlarına hizmet edecek şekilde somut bir gerçekliğe dönüştürülmesi konusundaki ortak kararlılığımızı teyit ediyor." dedi.

Arkab, fizibilite çalışmasının projenin makul bir zaman dilimi içinde ve enerji piyasası arzını güvence altına almak amacıyla rekabetçi maliyetlerle tamamlanmasını hızlandırmak için gerekli yol ve araçların belirlenmesine olanak sağlayacağını vurguladı.

Çalışma ekibinin, fizibilite çalışmasını güncellemek ve projenin tamamlanmasını sağlamak için faaliyetlerine başlayacağını kaydeden Arkab, konuya ilişkin herhangi bir takvim belirtmedi.

Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi

Trans-Sahra Doğal Gaz Boru Hattı Projesi yoluyla Nijer Nehri'nin Nijerya'nın güneyindeki deltasında çıkartılan doğalgazın kuzeyde Nijer sınırına kadar 1040 kilometreden geçmesi planlanıyor.

Boru hattı, Cezayir sınırındaki Ayn Kazzam vilayetine ulaşmak için Nijer üzerinden yaklaşık 850 kilometrelik bir mesafeyi katediyor.

Cezayir'de de yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik bir mesafeyi aşarak ülkenin kuzeyine ulaşan boru hattının, buradan ikisi İspanya biri İtalya'ya doğru üç hat ile Avrupa'ya ulaşması düşünülüyor.

Boru hattının Cezayir kısmında, ülkenin güneyindeki Tamanraset'ten kuzeye, oradan da Avrupa'nın güneyine kadar gazın nakli için altyapı hazır bulunuyor. Bağlantı için Nijer sınırı ile Tamanraset vilayeti arasında yaklaşık 400 kilometrelik bir mesafe kalmış durumda.

Trans-Sahra Boru Hattı planlanan rotaya göre, başkent Cezayir'in 500 kilometre güneyindeki El-Agvat vilayetinde bulunan ülkenin en büyük gaz sahası Hasi er-Reml'e ulaşıyor. Hat, İtalya'ya geçmek için tek koldan doğuya, İspanya'nın güneyi için iki koldan batıya ayrılıyor.

Cezayirli yetkililer, uzun yıllar önce hayata geçirilmesi planlanan projenin yüksek maliyetten değil, doğalgaz alıcı eksikliğinden dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

Projenin uygulanmasındaki gecikme

Uzun yıllar önce uygulamaya konulması beklenen TSGP gecikmiş bir proje.

Cezayir'den başlayarak 4 bin 600 kilometre uzaklıktaki Nijerya'nın Lagos kentine kadar uzanan TSGP'ye dair görüşmeler 20 yılı aşkın bir süre önce başlamıştı.

Nijerya doğal gazını Nijer ve Cezayir üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak Trans-Sahra Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin ilk mutabakat zaptı 2002 yılında imzalanmıştı.

O dönem 2015'te faaliyete geçmesi planlanan yaklaşık 4 bin 300 kilometre uzunluğundaki projeyle Avrupa'ya yılda 30 milyar metreküp doğal gaz taşınması planlanıyordu. Fizibilite raporlarına göre projenin maliyeti 13 milyar dolar olarak hesaplanıyordu.

Ancak proje, o dönem yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle şu ana kadar henüz uygulanamadı. Projenin hayata geçirilmesi konusunda ilgili ülke yetkilileri tarafından zaman zaman görüşmeler gerçekleştirildi.

Dönemin Cezayir Enerji Bakanı Şekib Halil'in 2007'de yaptığı açıklamada, gecikmenin, yüksek maliyetten değil de başlatıldığı döneme göre gaz alıcı eksikliğinden kaynaklandığını ifade etmişti.

Uzmanlar, başladığı dönemde 13 milyar dolar olan proje maliyetinin günümüzde 20 milyar doları aştığını belirtiyor.

Buna ek olarak, birçok Avrupa ülkesinin başlattığı temiz enerji projesinin de TSGP'yi olumsuz etkilediği ve uygulamaya geçilmesini geciktirdiği ifade ediliyor.