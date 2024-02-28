Transdinyester, Moldova yönetiminin baskılarına karşı Rusya'dan koruma talep ediyor - Son Dakika
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Transdinyester, Moldova yönetiminin baskılarına karşı Rusya'dan koruma talep ediyor

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Transdinyester bölgesi, Moldova yönetiminin 'baskılarına' karşı Rusya'dan koruma talep etme kararı aldı. Transdinyester'deki sözde yerel yönetimin Rusya'dan destek talep etmek için bir araya geldiği belirtildi. Moldova yönetiminin bölgeye yönelik baskısını artırdığı ve Transdinyester'de yaşayan Rus vatandaşlarının korunması gerektiği vurgulandı. Transdinyester, kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunan bir bölgedir.

28.02.2024 17:15  Güncelleme: 17:18
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Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Transdinyester bölgesi, Moldova yönetiminin "baskılarına" karşı Rusya'dan koruma talep etme kararı aldı.

Moldova basınından aktarılan haberlerde, Transdinyester'deki sözde yerel yönetimin Rusya'dan destek talep edilmesi için bir araya geldiği belirtildi.

Gerçekleştirilen toplantı sonucunda Moldova yönetiminin "baskılarına" yönelik karar alındığı bilgisine yer verilen haberlerde, karar neticesinde bölgenin koruma için Rusya'ya resmen başvuracağı kaydedildi.

Kararda, Moldova'nın bölgeye yönelik baskısını son dönemde artırdığı ve Transdinyester'de yaşayan yaklaşık 220 bin Rus vatandaşının korunması gerektiğine işaret edildi.

Transdinyester sorunu

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son buldu. Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde başlayan çözüm görüşmeleri devam ediyor.

Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in, kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Transdinyester, Moldova yönetiminin baskılarına karşı Rusya'dan koruma talep ediyor - Son Dakika

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