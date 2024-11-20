Translar İçin Yürüyüşe Polis Müdahalesi

(ANKARA) - Ankara'da 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü kapsamında düzenlenmek istenen yürüyüşe polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü kapsamında Kolej Metro durağında bir araya gelen grup yürüyüş düzenlemek istedi. Burada, "Trans cinayetleri politiktir", "Nefrete karşı yaşasın hayat", "Vardık, varız, var olacağız" sloganları atıldı. Polis ekipleri, yürüyüşe izin vermedi. Yürümek isteyen gruba müdahale edildi. Gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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