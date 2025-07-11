TRT 12 Punto 2023 Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TRT 12 Punto 2023 Programı Açıklandı

11.07.2025 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT, 12 Punto etkinliğinde paneller, masterclass'lar ve açık hava gösterimleri düzenleyecek.

TRT tarafından 13-20 Temmuz tarihlerinde 7. kez düzenlenecek olan 12 Punto'nun panel ve masterclass programı belirlendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman ve değerli isimlerin konuk olacağı programlarda senaryo, yönetmenlik, animasyon film sektörü, ortak yapımlar, film endüstrisi ve küresel film kültürü gibi konular, geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarıyla ele alınacak.

Yönetmen Andrey Zvyagintsev ve Altın Küre Başkanı Helen Hoehne, etkinlikte masterclass eğitimi verecek. Ayrıca Fransa ve Hollanda'daki uluslararası ortak yapım fonları, film endüstrisinin köprüleri niteliğindeki programlar ve platformlar, filmin hikayesinin yeniden yapılandırılmasında kurgu sürecinin rolü, Türkiye ve Arap dünyası arasında, Türkiye ve Türk dünyası arasında ortak yapım olanakları gibi önemli başlıklarda herkese açık ve ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 Punto süresince her akşam sinemanın farklı dalları üzerine özel röportajların, 12 Punto projeleri ve etkinliklerinin tanıtıldığı bölümlerin yer aldığı "12 Punto Özel" programı TRT 2'de canlı yayınlanacak. 12 Punto 2025'in 20 Temmuz akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreni ise TRT 2'den canlı yayınlanacak.

Açık havada özel gösterimler

Bu yıl 12 Punto Açık Hava Sineması'nda Filistin sinemasının güncel kısa filmleri izleyicilerle buluşacak.

Filistin'deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, yönetmen Mohammed Almughanni'nin "Yafa'dan Bir Portakal" ve yönetmen Kamal Aljafari'nin "UNDR" filmleri izleyicilerle açık hava gösterimlerinde buluşacak.

Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filmi gösterilecek

Mart ayında vefat eden usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'a saygı duruşu niteliğinde, Sınav'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Uzun Hikaye" filmi gösterilecek.

Jessica Hausner'ın 2023'te Cannes'da yarışan TRT ortak yapımı filmi "Club Zero" da açık havada izlenebilecek.

TRT 12 Punto'da 14 Temmuz'da senarist ve yönetmen Sümeyye Karaarslan, oyuncu Ahmet Kural ve Hande Soral'ın katılımıyla "Senaryodan Üçüncü Sezona Gassal Hakkında Her Şey" söyleşisi gerçekleştirilecek.

15 Temmuz'da "Hayalden Perdeye Bir Animasyon Filminin Yolculuğu" paneli, 17 Temmuz'da "Türkiye ve Arap Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Ufuklar" ve "Senaryo Masasında Yazmak ve Kurgu Odasında Yazmak" paneli, 18 Temmuz'da ise "Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Köprüler" paneli düzenlenecek.

12 Punto hakkında detaylı bilgiye ve tüm programlara sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Andrey Zvyagintsev, Kültür Sanat, Etkinlik, Yönetmen, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Yaşam, Medya, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT 12 Punto 2023 Programı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Joao Felix yuvaya geri dönüyor Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı

15:42
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
23:11
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi
Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
22:58
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
22:27
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler
Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
21:48
Almanya’da Filistin destekçilerine polis şiddeti O anlar kameralarda
Almanya'da Filistin destekçilerine polis şiddeti! O anlar kameralarda
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 16:50:46. #7.11#
SON DAKİKA: TRT 12 Punto 2023 Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.