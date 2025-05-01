TRT'nin 61. Yıl Dönümü Kutlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT'nin 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğu günden bu yana sorumlu, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla milletimize hizmet eden Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 61. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Milletimizin sesini ve değerlerini dünyaya taşıyan TRT ailesine nice başarılı yıllar diliyorum."