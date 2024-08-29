TRT'nin yeni dizisi 'Kız Babası' oyuncularıyla sete girdi - Son Dakika
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TRT'nin yeni dizisi 'Kız Babası' oyuncularıyla sete girdi

TRT\'nin yeni dizisi \'Kız Babası\' oyuncularıyla sete girdi

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi 'Kız Babası'nın oyuncuları, çekimler için sete girdi. Görkem Sevindik ve Gülper Özdemir'in başrollerini paylaştığı yapım, Şahin'in eğlenceli maceralarını konu alıyor.

29.08.2024 14:49
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TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kız Babası"nın oyuncuları, çekimler için sete girdi.

Konuya ilişkin TRT'den yapılan açıklamaya göre başrollerinde Görkem Sevindik ve Gülper Özdemir'in yer aldığı yapım, mafya babalığı yerine kız babalığını seçen Şahin'in eğlenceli maceralarını anlatıyor.

Çocuk oyuncu Almina Keskin'in, Şahin ile Reyhan'ın kızı Gülce rolüyle izleyici karşısına çıkacağı dizide ayrıca Binnur Şerbetçioğlu, Hakan Bilgin, Burcu Altın Deprem, Hasan Küçükçetin, Alper Saylık ve Cengiz Küçükayvaz rol alıyor alıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Cüneyt İnay'ın yaptığı dizi, yakında tabii'de izleyiciyle buluşacak.

Büyük bir suç örgütü lideri için çalışan Şahin'in yıllar önce ayrıldığı eşi Reyhan'dan bir kızı olduğunu öğrenmesini işleyen dizi, Şahin'in suç dünyasından uzaklaşarak eşi ve kızının bulunduğu kasabaya yerleşmesinin ardından yaşadığı maceraları anlatıyor.

Kaynak: AA

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