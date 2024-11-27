TRT tabii'de yeni dizi: Çırak

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TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Çırak" izleyicilerin beğenisine sunuldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, proje tasarımını Ozan Akbaba'nın üstlendiği, senaryosunu ise Akbaba ve Birol Tezcan'ın kaleme aldığı dizi, Çırak isimli bir suikastçının hayatını anlatıyor.

Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun üstlendiği dizinin oyuncuları arasında Akbaba'nın yanı sıra Damla Sönmez, Cansu Kurgun, Eren Hacısalihoğlu, Ali Savaşçı, Barış Yalçın ve Erol Babaoğlu yer alıyor.

Dizinin konusu kısaca şöyle:

"Çırak, namıdiğer Terekeme, müşterileri için faili meçhul cinayetler işleyen, gizemli teşkilat 'Şirket' için çalışan bir suikastçıdır. Geçmişte büyük adaletsizlikler yaşayan Çırak, öldürülmesi gereken kişilerin kötü insanlar olması dolayısıyla insanlık için iyi bir iş yaptığını düşünür. Ancak bir gün tanık olduğu bir olay tüm hayatını değiştirir ve kendisini hiç ummadığı bir mücadelenin içinde bulur."

Dizi, bugünden itibaren tabii'de izlenebilecek.