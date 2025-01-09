Trudeau, ABD'ye Yangın Desteği Verileceğini Açıkladı

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Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangınları ile mücadele için ek kaynak sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden, Los Angeles'taki yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Kanada'nın yangından etkilenen California halkının yanında olduğunu vurgulayan Trudeau, ülkesinde çıkan orman yangınlarında California'dan gelen destekleri hatırlattı.

Trudeau, Kanada'nın yangın söndürme araçlarının California'daki yangınla mücadele çalışmalarına halihazırda destek verdiğini kaydederek "ABD'li komşularımıza daha fazla kaynak sağlamak için hazırda bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde 7 Ocak'ta çıkan orman yangınının 6 ayrı bölgede devam ettiğini, yangında şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü açıklamıştı.